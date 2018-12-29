Üniversiteden mezun oldu simitçi dükkanı açtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunu Ayşenur Tanyıldızı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle simitçi dükkanı açtı. Kendi işinin patronu olan genç girişimci, ‘Sen üniversiteyi simitçi olmak için mi okudun?' sorularını ise, ‘Ben ekmeğimin peşindeyim simit de olur, sakız da olur' diyerek yanıtladı.

Fırat Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu 26 yaşındaki Ayşenur Tanyıldızı, erken yaşta para kazanmak ve kendi işinin patronu olmak için bir fikir ortaya sundu. Kendi işini açmak isteyen genç girişimci konuyu üniversitedeki eğitimcilerle paylaştı ve KOSGEB'in genç girişimcileri desteklediğini öğrendi.

‘Kendi işimi yapacağım ama nasıl yapacağım' düşüncesiyle çeşitli araştırmalar yaptığını belirten Tanyıldızı, babasının Antalya Un Mamullerinin kurucusu olduğunu ve unlu mamuller sektörüne çok yatkın olduğunu kaydetti. Tanyıldızı, "Babamın rahatsızlığı için geldiğimiz Kumluca'ya yerleştik ve unlu mamuller işletmesini açtık. Buradan para kazanıyoruz. Biz artık Kumlucalıyız" dedi.

"Üretimden satışına kadar kendimiz varız"

Ailesinin desteğini her zaman hissettiğini söyleyen Ayşenur Tanyıldızı şöyle konuştu:

"Babamın, ‘yapın, girişin, çalışın, kovalayın' söylemleriyle büyüdük. Birlikte iş yapıyoruz. Tezgaha geçip hamur açıp, müşteriye hizmet sunabiliriz. Biz sadece simit yapacaktık. Arz talep yönlendiriyor. Müşteri potansiyelimiz çok fazla. Kendimize özel tariflerimizle 50 çeşit ürün üretiyoruz. Butik pasta, poğaça, simit, pide, börek gibi ürünleri 13 dakika gibi kısa sürede hazırlayıp, sıcak bir şekilde sunuyoruz. Taze taze sunuyorum. ‘Yok' diye bir şey yok. Üretimden satışına kadar kendimiz varız. Üç bin kişiye Kumluca'da hizmet vererek, 10 çalışanımıza istihdam imkanı sağlıyoruz."

"Simit de olur sakız da olur"

KOSGEB yolculuğunu anlatan Ayşenur Tanyıldızı, "Girişimcilik dosyasını sunarken, ‘Sen üniversiteyi simitçi olmak için mi okudun?' sorusuna, ‘Ben ekmeğimin peşindeyim simit de olur, sakız da olur' diyerek cevap verdim. Bu düşüncede olduğum için gurur duyduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

KOSGEB ile hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade eden Tanyıldızı, devletin genç girişimcileri desteklemesinin çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Tanyıldızı, KOSGEB'in hayatını değiştirdiğini vurguladı.