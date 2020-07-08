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Üniversitelere ALTİD ziyareti

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul'u makamlarında ziyaret etti.


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ziyaretlerde yaptıkları çalışmaları anlatarak, üniversitelerin de faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sili, “Geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de Alanya turizmine katkı sağlayacak proje ve çalışmalar için üniversitelerimizle ortak hareket edeceğiz” dedi.


ALKÜ'de 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokul yer alırken Alanya HEP'de 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsü yer alıyor.

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