Üniversiteli Aslıhan'ın hayatını kaybettiği yolda üst geçit inşaatı başladı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversiteli Aslıhan Kocapınar'ın öldüğü noktada öğrencilerin talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla üst geçit inşaatı başladı. Başkan Türel, üst geçide Aslıhan'ın isminin verileceğini söyledi.

Kaza geçtiğimiz yıl 14 Kasım tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan geç kızın anne ve babası kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Karar doğrultusunda genç kızın bir karaciğeri İzmir'de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya'da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı.

Üst geçit talep ettiler

Genç kızın ölümün ardından arkadaşları sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak kazanın meydana geldiği yere üst geçit yapılmasını istedi. Öğrenciler paylaşımlarında, "Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, Akdeniz Üniversitesi Kültür Kapısı çıkışındaki kavşakta ihmaller sonucu trafik kazası geçirerek hayatı kaybetti. Acil olarak Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün Kültür Kapısı çıkışına alt geçit veya üst geçit yapmasını talep ediyoruz. Can güvenliğimiz alınarak üniversiteye girmek istiyoruz" dedi.

Üzücü olayın ardından devreye giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes türel, bir ay önce bir araya geldiği üniversite öğrencilerine üst geçit yapma sözü verdi. Üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın vefat etmesi sonrası gündeme gelen üst geçit talebi ile ilgili de bilgi veren Başkan Türel, geçici üst geçit ayaklarının hemen çakılacağını ve en kısa zamanda hizmete açacaklarını sözünü verdi. Başkan Türel, "Asıl projemiz orada araç geçişli kavşak yapmak. Ancak geçici çözüm olarak portatif üst geçit yapacağız. Kavşak projemizi tamamladıktan sonra yürüyen merdivenli kalıcı bir üst geçit yapmak istiyoruz. Eğer Aslıhan'ın ailesinin izni olursa üst geçitte adını vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Türel'in sözünü verdiği üst geçit için çalışmalar devam ediyor.