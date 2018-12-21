Üniversiteli Aslıhan'ın ismi hayatını kaybettiği yolda yapılacak üst geçitte yaşayacak

Türel, katlı kavşak çalışması ardından yapılacak kalıcı üstgeçide ise kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın ismi vermek istediklerini belirtti. Yeni dönemde yapacakları projeler içinde 80 bin istihdam oluşacağını kaydeden Başkan Türel, üniversite öğrencilerine ücretsiz wi-fi, çamaşırhane, ANTBİS ve yurt müjdeleri de verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Kampüste Şehir Söyleşileri kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Türel, şehir yönetimiyle ilgili öğrencilerin fikirlerini aldı. Öğrencilerin soru ve taleplerini alan Başkan Türel, hiçbir talebe hayır demedi ve müjde üzerine müjde verdi. Söyleşinin başında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa İnal, Başkan Türel'in ulaşımdan, yollara, aydınlatmadan, temizliğine üniversiteye her türlü desteği verdiğini belirterek teşekkür etti.

İdealist bir belediye başkanıyım

Öğrencilere seslenen Başkan Menderes Türel, belediyeciliğin insan hayatını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirterek, “Çok idealist bir başkandım. Ben hiçbir siyasi hesap yapmadan bu memleket için ne yapılması gerekiyorken gözü kara bir belediye başkanı olarak alt yapıya öncelik verdim. İlk dönemimde 850 km kanalizasyon hattı yaptık. İlk dönemimde 2 tane arıtma tesisine sahip bir belediye iken bugün 32 arıtma tesisine sahip bir belediye haline geldik. 640 kilometrelik sahil bandında tek damla suyu arıtmadan denize vermiyoruz” diye konuştu. Türel, Antalya'nın en çok turist ağırlayan şehirler listesinde üçüncü olduğunu hatırlatarak, “Eğer biz bu arıtmaları, kanalizasyon hatlarını Antalya'nın denizini tertemiz koruyup 200 tane Mavi Bayrak'a sahip olmasaydık turist gelir miydi?” dedi.

İşsizliğe yatırımla çözüm bulunur

Antalya'yı Antalyalılarla birlikte yönettiklerini vurgulayan Türel, ikinci etap, üçüncü etap raylı sistem gibi büyük projeleri vatandaşlara sorduğunu anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın en büyük yatırımcı kuruluşu olduğunu söyleyen Türel, “Antalya'nın en önemli yatırımcı kuruluşuyuz. Bu dönemde Antalya'ya yaklaşık 10 milyar liraya yakın yatırım yapmışız. Ekonomi yatırımla yürür. Eğer yatırım yapmazsanız ekonomiyi büyütme şansınız yok. İstihdama işsizliğe çözüm bulma şansınız hiç yok” şeklinde konuştu.

Konyaaltı Projesi ile bin kişi iş sahibi oldu

Konyaaltı Sahil Projesi'nin, Avrupa Konseyi'nden ödül aldığını kaydeden Türel, şunları söyledi: “Konyaaltı sahil projemiz Antalyalılar için bir yaşam alanı oldu. Bu projeyi biz sizler için yaptık. Muhalefettekiler maalesef memleketi kısır çekişmeye kurban ettikleri için memleket batsın ülke bizim olsun hedefini güdüyorlar ki bu gerçekten o yapıcı muhalefetten çok uzak bir anlayış. Biz bu ödüllü projeye başlarken birileri Konyaaltı Sahilinde insan zincirleri kurdular. Konyaaltı'nı halka kapatacak dediler. Projenin faydalı olacağını bilmelerine rağmen, sıra bize gelsin diye projeyi yaptırmak istemediler. Tamamen halka açık bir proje olarak dünya birinciliği ödülü aldı. Konyaaltı Sahil Projesi sayesinde bin kişi iş sahibi oldu.”

Aynı güruh Boğaçayı'nda kafa karıştırmaya çalışıyor

Şimdi aynı şeyi Boğaçayı'nda yaşadıklarını belirten Türel, şunları aktardı: “Boğaçayı'na tamamen yeşil alan park projesi yapıyoruz. İçinde bir tane ticari ünite yok. Yine aynı güruh biz bunu yapmayalım diye olur olmaz yanlış bilgilerle dezenformasyonlarla kafa karıştırmaya çalışıyor. Projenin devamında Hollywood'daki film stüdyolarının benzerlerini yapacağız. İçinde eğlence merkezleri de olan bir dünya projesi olacak. İçinde siz gençler için sinema akademisi de bulunacak. Gençler sinema akademisinde eğitim alıp dünyanın en ünlü yönetmenleri ve oyuncuları ile birlikte çalışma imkanını kazanıp, iş sahibi olacak. Tek başına Boğaçayı Projesinin içerisinde 10 bin kardeşimiz iş sahibi olacak. Üniversiteden çıkıp herkesin en büyük problemi olan iş arama sorununu da anca yatırımla çözüm bulunur. Bu yatırımlar olmazsa iş imkanları söz konusu olamaz.”

Mega projelerle 80 bin istihdam

Türel, Antalya'nın 31 Mart'tan sondaki gündeminin metro olacağını kaydederek, “Büyük Limandan başlayıp bir yay çizerek üniversitemizin de içinden geçiyor. Lara Kundu'ya kadar. Bir kolu da Varsak'a uzanıyor. Yerin altından en hızlı tolu ulaşım aracıyla üniversitenize rahat rahat gelebileceksiniz” diye konuştu.

Geleceğin Antalyasını gençlerle konuşmaya, fikirlerini almaya devam edeceklerini belirten Başkan Türel, “Antalya için vizyonumuzu hayallerimizi sizlerle paylaşacağız. Kruvaziyer Liman, yat limanları, metro gibi bir çok projeyi paylaşacağız. O projelerin içerisinde aşağı yukarı 80 bine yakın bir istihdam var. Bugün Antalya'nın işsizlik sorununu tamamen çözüp belki Antalya'nın kaynaklarının da üstünde bir talep oluşacağı için dışarıdan bile iş ihtiyacınız olabileceği bir yatırım zincirinden bahsediyoruz” dedi.

Üst geçit yapılıyor

Başkan Türel, konuşmasını tamamladıktan sonra öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın vefat etmesi sonrası gündeme gelen üst geçit talebi ile ilgili de bilgi veren Başkan Türel, geçici üst geçit ayaklarının yarın itibariyle çakılacağını Ocak ayı içerisinde de hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Türel, “Asıl projemiz orada araç geçişli kavşak yapmak. Ancak geçici çözüm olarak portatif üst geçit yapacağız. Kavşak projemizi tamamladıktan sonra yürüyen merdivenli kalıcı bir üst geçit yapmak istiyoruz. Eğer Aslıhan'ın ailesinin izni olursa üst geçitte adını vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı

Türel'den öğrencilere müjdeler

Üniversite öğrencilerinin soru ve taleplerini dinleyen Başkan Türel, Akıllı Şehir Projesi kapsamında 19 ilçede sunulan ücretsiz wi-fi hizmetini Akdeniz Üniversitesi kampüsüne taşıma sözü verdi. Türel, bir soru üzerine üniversitenin bitişiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tahsisi alınacak alana 2019'dan sonra görevde olmaları halinde 1200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu yapacaklarını müjdeledi.

Çamaşırhane yapılacak

Başkan Türel, üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama sorunlarını dile getirmezi üzerine, çok yakında kampüs içinde öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği, bir çamaşırhane kuracaklarını, yerinin hazır olduğunu belirtti. Türel, bisikletli ulaşımı teşvik için üniversite kampüsü içine ANTBİS sistemi kuracaklarını da kaydetti. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Başkan Türel'e Konyaaltı Sahil Projesi'nin çok güzel olduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Öğrenciler, üniversite içi toplu ulaşımından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Türel, bir soru üzerine en büyük destekçisinin eşi Ebru Türel olduğunu kaydetti. Söyleşi sonunda üniversitenin Afgan öğrencileri Başkan Türel'e yerel kıyafetleri çepen hediye etti.