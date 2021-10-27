Üniversiteli gençler, doğada kuşların yaşamını öğrenmek için bir araya geldi

Antalya'da üniversite öğrencileri, TÜBİTAK bilim insanlarını destekleme programı kapsamında bir araya gelip, bir hafta boyunca doğayı tanıyıp kuşların yaşamlarını öğreniyorlar.

Antalya'nın Serik ilçesinde Antalya Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Serik Belediyesi ve Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi işbirliğiyle yapılan protokol ile 6 yıldır Boğazkent kuş halkalama istasyonunda kuşların göç yolları, kuş popülasyonunu takip etme gibi faaliyetler sürdürülüyor. Bu kapsamda bu yıl Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesinin sunduğu proje, TÜBİTAK bilim insanlarını destekleme programı kapsamında destek aldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 20 genç proje için bir araya geldi. Proje ile öğrenciler, kuş araştırmalarında güncel yaklaşımlar, kuş halkalama, jeolog eğitimi ve sayım teknikleri konusunda eğitim alıyor. Yoğun ve bir o kadar eğlenceli geçen eğitimler sonucunda öğrenciler, doğayı ve kuşları yakından tanıma fırsatı buluyor. Proje ile gençlerin doğaya olan ilgilerinin daha üst boyutlara taşıması amaçlanıyor.

“7 günlük eğitim planladık”

Öğrencilerin sahaya döndüklerinde araştırmalarında deneyimli ve bilgi birikimiyle çalışmalar gerçekleştirmelerini ümit ettiklerini belirten Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, “Boğazkent kuş halkalama istasyonunda uzun yıllar kuş göçleriyle ilgili farklı araştırmalar yapıyoruz. Ülkemizde kuş göçleri açısından önemli bir coğrafyada bulunmasından dolayı bilimsel araştırmalarda kaliteyi, bilgi ve tecrübeyi arttırmak amacıyla TÜBİTAK bilim insanlarını destekleme programı 2237-A'ya sunduğumuz proje desteklendi. Projemiz, kuş araştırmalarında güncel yaklaşımlar, kuş halkalama, jeolog eğitimi ve sayım teknikleri kursu adı altında başvurduğumuz projeydi. Proje kapsamında 5 günlük teorik eğitimler olmak üzere 7 günlük bir eğitim planladık. Uygulamalı çevre eğitimi için Boğazkent kuş halkalama istasyonumuzda 20 katılımcı yer alıyor. Sahada ağ kurma ile kuş avlama teknikleri, yakalanan kuşların ağdan zarar vermeden nasıl alınması gerektiği, yakalanan kuşların halkalanması, tür teşhisi, ağırlık, yağ ölçümleri, ve kanat boylarının ölçümlerinin nasıl yapıldığını içeren yoğun, eğlenceli eğitici uygulamalara geçmiş bulunuyoruz. Arkadaşlara da burada her birine ağ kurmayı, halkalamayı göstererek sahaya döndüklerinde araştırmalarında deneyimli ve bilgi birikimiyle çalışmalar gerçekleştirmelerini ümit ediyoruz” dedi.

“5 bin 200 kuş halkalandı ve doğaya bırakıldı”

Bu yıl 90 türe ait yaklaşık 5 bin 200 kuşun halkalanıp, doğaya bırakıldığını anlatan Antalya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, “Kuş halkalama çalışması yapmamızın amacı kuşların göç yollarını tespit etmek, nereler gitmiş, nerelerden gelmiş. Yıllara göre popülasyonlarındaki artış ve azalışını belirleme konusunda bilgi almak için. Bu bilgileri de koruma politikamızı oluşturmak ya da diğer çalışmalarımıza alt yapı olması açısından kullanıyoruz. Bu yıl 90 türe ait yaklaşık 5 bin 200 kuş halkalandı ve doğaya bırakıldı. Öğrencilerimiz, Alaattin Keykubat Üniversitesinin öncülüğünde TÜBİTAK projesi kapsamında çalışılan bir projenin neticesinde bir araya geldi. Amaç doğaya, kuşlara olan ilginin arttırılmasına ve tanınmasına yönelik bir program çalışması. Bu sayede gençlerimizin doğaya olan ilgilerinin daha üst boyutlara taşıması amaçlanıyor” diye konuştu.

“Yaşadığımız yeri tanımaya başlıyoruz”

Proje sayesinde doğada yaşayan kuşların hayatlarımızda önemli bir yeri olduğunu öğrendiklerini ifade eden Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Esra Çakmakyıldız ise, “Kuşların hayatımızda önemli bir yeri varmış, biz bunu daha öncesinde bilmiyorduk. Bilsek de es geçiyorduk zaten ama doğaya baktığımız zaman o kuşun sesinin, hangi kuşa ait olduğunu en azından şu kuştur diyebiliyoruz. Ya da bilmiyorsak kuşu çizerek, araştırmamız gerektiğini öğrendik. Bununla ilgili farklı uygulamalar var ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş olduk. Bu da doğayı daha iyi tanımamızı yani gördüğümüz her şeyin aslında verisi olduğunu algılamamızı sağlıyor. Tabi ki de bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü yaşadığımız yeri tanımaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.