Üniversiteli Girişimcilerin Projelerine ANSİAD'dan Ödül

İş Fikri Yarışması” finaline Akdeniz Üniversitesi damgasını vurdu.

Akdeniz Üniversitesi'ni yüksek lisans ve doktora programı kategorisinde temsil eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Emine Selda Gündüz, Öğr. Gör. Onur Karaman ve Öğr. Gör. Muhsin Yörük “Diyabet Hastalığı Takibi için Akıllı Sistemlerin Geliştirilmesi” isimli projeleri ile birincilik ödülüne, Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programı öğrencisi Mustafa Ozan Çakır, “RoboTurtle - Kodlama Öğreten Oyuncak” isimli projesi ile ikincilik ödülüne, Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programı öğrencisi Side Selin Su Saraylı, “BeeSaver- Arıların Koruyucu Kalkanı (Arı Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Doğal Proteinlerin Geliştirilmesi)” isimli projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi'ni ön lisans ve lisans programı kategorisinde temsil eden Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Barış Pınar ve Candaş Yurdakul “Yerli Üretim ve Ekonomik Rüzgar Türbini” isimli projesi ile ikincilik ödülüne, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Anılcan Akbulut ve İsa Taşdemir, “BYÖS (Baca Yangınlarını Önleyen Sistem)” isimli projeleri ile Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi M. Talha Korkmaz, Emirhan Titiz ve Hasan Güngör “ForMusicians” isimli projeleri ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Gürhan Yalçın, “Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin başvurduğu yarışmaya katılan ve projeleriyle ödüle layık görülen ekiplerimizi tebrik eder, girişimcilik ekosisteminde yollarının açık olmasını dileriz” diye konuştu.