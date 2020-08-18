Üniversiteli İrem Su'nun annesinden yürek burkan paylaşım

Burdur'da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İrem Su'nun annesi, Facebook'ta 18 Ağustos 2019'da kızı için paylaşılan ‘İrem Su için adalet' paylaşımını tekrarlayarak, “17 ay oldu. Özlem git gide artıyor, acı gittikçe büyüyor, kor alev yaktıkça yakıyor. Güzel anılar biriktirin sevdiklerinizle. Bugün bendeki anı bu” notunu düştü.

Kaza, 13 Mart 2019'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana gelmişti. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ie Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 42 DIP 19 plakalı otomobilde bulunan İrem Su Akkaya (19) ağır yaralanmış, sevk edildiği Isparta'daki özel hastanede hayatını kaybetmişti.

İrem Su'nun acılı ailesi Halil ve Leyla Akkaya ise sosyal medya paylaşımlarında, kızlarına özlemlerini aktardıkları yazılarla yürek dağladı. Anne Leyla Akkaya, Facebook'ta 18 Ağustos 2019'da kızı için paylaşılan ‘İrem Su için adalet' paylaşımını tekrarlayarak, “Bu süreçte bize destek veren herkese minnettarız, hakkınızı bize ve kızıma helal edin. 17 ay oldu. Özlem git gide artıyor, acı gittikçe büyüyor, kor alev yaktıkça yakıyor. Güzel anılar biriktirin sevdiklerinizle. Bugün bendeki anı bu” paylaşımını yaptı.