Üniversitelilerden kanser hastalarının yararına konserli kermes

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, kanser hastaları yararına kermes ve konser gibi birçok programın olduğu ‘Ortaya Karışık' adını verdikleri etkinlik düzenledi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Ortaya Karışık adını verdikleri kermesle konserlerinin bu yıl 6.sı düzenledi. Kanser tanısı konulan hastalarının yararına düzenlenen etkinlikle kermes stantları açılarak farklı hediyelerin olduğu çekilişle yiyecek ve içecek gibi ürünler satıldı. Etkinlikte ayrıca Bozuk Plak ve Klişe grubu sahne alarak oldukça eğlenceleri vakitler yaşatırken, akşam saatlerinde ise Türkçe rock müziğin sevilen ismi Feridun Düzağaç konser verecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Araştırma Görevlisi Şebnem Köseoğlu, geleneksel hale getirdiklerini etkinliklerin bu sene 6. gerçekleştirdiklerini söyledi. Köseoğlu, ”Etkinliklerimiz bu seneye kadar köy okulları ve derneklerin yararına oluyordu. Bu sene ise kanserli hastalarımıza yardımcı olmayı tercih ettik. Bu seneki etkinliğimizi Kanser Savaşçıları Derneği ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Duyarlı insanlar sayesinde bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz”

Alanya HEP Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Berke Sivri ise 5 yıldır okulunun bünyesinde çeşitli sosyal faaliyetler gösterdiklerini aktardı. Sivri,” Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini Alanya'ya aşılamaya çalışıyoruz. İlk başta 3 kişi olarak başladık ve çok zorlandık. Şimdi okulun büyük bir kısmı şu an üyemiz ve çok büyük etkinliklere imza atıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye, Alanya Belediyesi ve birçok duyarlı insanlar sayesinde bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.