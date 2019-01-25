Üniversitelilerin gezisi PTS'ye takıldı

Antalya'da üniversiteli öğrencilerinin geziye çıktıkları araç, PTS'lere çalıntı ve ikiz plaka olarak düşünce Manavgat girişinde trafik ve asayiş ekiplerince durduruldu. Şase numarası kontrol edildikten sonra sanayi sitesine götürülen aracın yapılan kontrolünde çalıntı olmadığı ve evraklarının tam olduğu belirlendi.

Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin geziye çıktığı servis aracı Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çalıntı ve ikiz plaka olarak düşünce Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekiplerince durduruldu. Ekipler gerekli önlemleri aldıktan sonra öğrencileri indirerek araçta incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde aracın şasesinde ve evraklarında bir usulsüzlüğe rastlanmazken, araç, motor numarasının kontrolü için polis gözetiminde Manavgat sanayisine götürüldü. Sanayide yapılan kontrollerde de herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Yola çıktıkları andan itibaren birçok yerde aracın durdurularak incelendiğini belirten öğrenciler, yapılan incelemeler nedeniyle gezilerinin kendilerini çok yorduğunu, bu duruma bir çare bulunması gerektiğini dile getirdi.