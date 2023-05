19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü rock grubu Gripin Kemer'de konser verdi.

Konser öncesi alana gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, gençlerle selamlaşarak kalp işareti yaptı. Büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Gripin, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran kalabalık, Gripin'in seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gripin, konseri izlemeye gelenlere güzel ve keyifli bir akşam yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını ve çok bedeller ödendiğini belirterek, insanların rahatça konserlere gidebilmesini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduklarını söyledi.

"Gençlere çok güveniyordu"

Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüdüklerine ve yürümeye devam edeceklerine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Atatürk, çocukları ve gençleri çok seviyordur. TBMM'yi açtıktan sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye etti. Gençlere çok güveniyordu. Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Hep birlikte Cumhuriyet'i koruyacağız. Atatürk, akıl ve bilimin yolunda yürüyün dedi. Akıl ve bilimin yolunda yürüyen her zaman başarılı olur. Kemer Belediyesi olarak gençlerin geleceğini sağlamak için her türlü desteği veriyoruz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Başkan Topaloğlu, konser sonrası Gripin'e çiçek vererek, Kemerlilere yaşattığı güzel gece için teşekkür etti. Konser havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kazım Gül Stadı'nda Kemer Belediyesi'nin desteğiyle sahne alan Gripin konserini, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Tıraş, Hasan Ali Acar, Kemer Belediye isi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, davetliler ve Kemerliler izledi.