Ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlunun cenazesi Viyana'ya gönderildi

Antalya'nın Serik ilçesinde evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın 56 yaşındaki oğlu Michael Neumayer'ın cenazesi Viyana'ya gönderildi. Serik ilçesinde satın aldığı villada mütevazi bir yaşam süren Neumayer'in komşuları, kim olduğunu öldükten sonra öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde iki yıldır arkadaşıyla yaşayan Avusturyalı şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın şeker ve epilepsi hastası oğlu Michael Neumayer, cumartesi günü rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesine gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Neumayer, iddiaya göre, kendi isteğiyle taburcu oldu. Arkadaşı pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Michael Neumayer'i odasında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Neumayer'in öldüğünü belirledi. Neumayer'in cenazesi, Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mütevazi bir hayat sürüyordu

Neumayer'in Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde 6 ay önce aldığı lüks bir villada kendi halinde mütevazi bir yaşam sürdürdüğü ve yanında kendisine hizmet eden 2 bakıcı ve 1 şoförü bulunduğu öğrenildi.

Site yöneticisi Kadir Çetin, Neumayer'in ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldüklerini belirterek "Çok iyi bir insandı. Bundan 6 ay kadar önce sitemizde bir villa satın alarak burada yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman kendisiyle selamlaşıyorduk. Bizlere karşı çok sıcak davranıyordu. Kendisinin ünlü bir sanatçının oğlu olduğunu hakkında çıkan haberlerden öğrendik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Neumayer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Avusturya'da yaşayan ailesinin isteği üzerine dün akşam saatlerinde Avusturya'nın Başkenti Viyana'ya gönderildi.