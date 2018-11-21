Ünsal ve Duraliler'in mülkiyet sorunu için komisyon kurulacak

Kepez'in Ünsal ve Duraliler Mahallerinde 76 yıldır yaşanan mülkiyet sorunu çözülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bölgede orman sınır hattında kalan mülkiyetlerle ilgili yargı kararı olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda bir komisyon kurulması yönünde adım atılacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ünsal Mahallesinde 76 yıldır çözülemeyen orman sınır hattında kalan mülkiyet sorununun son durumu hakkında bilgi vermek üzere halkla bir araya geldi. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ünsal Mahallesinin çok uzun yıllara dayalı ciddi kronikleşmiş bir sorunu olduğunu dikkat çekerek mutlu bir başlangıcı paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Orman sınır hattında kalan mülkiyet sorunu ile ilgili yargı kararı olduğunu belirten Başkan Türel, “Elimizi, ayağımızı, bağlayan en önemli husus yargı kararları. Yargının verdiği kararlar bizim hareket alanımızı kısıtlıyor. Bizim işimiz elbette çözüm üretmek. Yargının verdiği kararları da dikkate alarak bir çözüm bulunması bizim yol haritamız. Buna göre yürüyoruz. Orman Bakanımızla defalarca görüştük. Burada bir komisyon oluşturulması ve komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda bu sorunun bir çözüme kavuşmasını sağlamamız gerekiyordu. Şimdi artık bu çalışmaların neticelenmesini bekleyeceğiz. Suyoluna girdi, tren rayına oturdu diyebiliriz” dedi.

Başkan Türel, “Bir taraftan başlayıp etap etap bu sorunu çözeceğiz. Öncelikle Ünsal Mahallesinde ki bölüm ele alınacak. Sonra etap etap Duraliler'e kadar bu konuyu nasıl çözmemiz gerekiyorsa hepsini çözeceğiz. Biz yanınızdayız ve sizin için çalışıyoruz. Hiçbir sorununuzu elimizin tersi ile itmeyiz. Bir tarafta yargı bir tarafta Bakanlığın örtüşmesi gereken çalışmaları yapmak kolay değil. Kolay olsaydı kaç senedir çözülürdü. Biz olmasaydık bu işleri çözebilecek imkân da yok. Biz bunları sizlerin destekleri ile yapıyoruz. Biz bu işi Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyabilecek imkâna sahibiz. Biz olmadığımızda Antalya'nın her sorunu çözüm noktasında bir milim bile ilerleme kaydetmiyor. Güveninize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yavaş yavaş yüzdük kuyruğuna geliyoruz. Bundan sonra neticesini yakında alırız. Ya çözeceğiz ya çözeceğiz.”

Tütüncü: “Tutamayacağımız sözleri vermeyiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de geçmişi 1940'lara dayanan bir sorunu çözmek için bir çalışma yürüttüklerini hatırlatarak, “Geçmişi 1940'lara dayanan bir sorunu çözmek için bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle altı çizilmesi gereken en önemli hususu şu sizin yaşadığınız evlerde huzurunuzun bozulmaması. Allah'a binlerce şükür bu konuda bir tereddüt olmadı, olmayacak ta. Herhangi bir yıkım olmayacak” dedi.