Unutmak/Hatırlamak sergisi açıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri çerçevesinde 17 sanatçının çalışmalarından oluşan ‘Unutmak/Hatırlamak' başlıklı resim sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ve yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini belirlediği Antalya Edebiyat Günleri başladı. 20 Kasım'a kadar devam edecek Antalya Edebiyat Günleri, bu yıl ‘Unutmak/Hatırlamak' teması üzerinden gerçekleşirken aynı temayı taşıyan resim sergisi de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve etkinlik için Antalya'da bulunan edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Açılışta konuşan Başkanvekili Sarı, Antalya Edebiyat Günleri yolculuğunun 7 yıl önce “Çağdaş ve yaşanabilir bir kentin sakinlerine ve konuklarına zengin bir edebiyat ortamı da sunmalıdır” denilerek başladığını söyledi. Amaçlarının Antalya'nın edebiyatta daha fazla yer almasını sağlamak olduğunu dile getiren Sarı, “Bugün bu hedefe yaklaşmış olmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, koordinatörlüğünü Dilan Kaya'nın yaptığı ve 17 sanatçının çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.