"Üreten Eller"in 10 bin emeği sergilenecek

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 bin kişiye uzanan mesleki eğitim kursları ve sanat toplulukları yıl sonu sergisi "Üreten Eller" Muratpaşa Kent Meydanı'nda 12 Haziran Çarşamba günü açılıyor. 10 bin el emeği ürünün Antalyalıların beğenisine sunulacağı sergi, konserler, dinletiler ve dans gösteriyle 3 gün devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 bin kursiyerin katılımıyla ahşap boyama, nakış, örgü, keçe yapımı, takı, Gaziantep mutfağı, yaş pasta yapımı gibi branşlarla birlikte heykel ve yağlı boya resme açtığı mesleki eğitim ve sanat kurslarının yılsonu sergisi ‘Üreten Eller' 12 Haziran Çarşamba Muratpaşa Kent Meydanı'nda açılıyor. Yaklaşık 10 bin el emeği göz nuru ürünün Antalyalıların beğenisine sunulacağı sergi, 16 Haziran Pazar sona erecek. Çarşamba günü Kaleiçi'nin sevilen müzik gruplarından Mavi Akustik'in konseriyle başlayacak festivalde Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sanat kurslarına katılan kursiyerler de sahne alacak.

"Topluma yarar sağlıyor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kreşlerden başlayan destek eğitim kursları ve gençlik merkezleriyle devam eden bir yapılanma içinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçenin en büyük eğitim kurumu olduğunu söyledi. Bunun içinde mesleki eğitim ve sanatsal üretim kurslarının ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu kursların topluma yarar ve fayda sağladığına dikkat çekti. Bu kursların Muratpaşa'da insanların gelişerek ve yeteneklerini artırarak bütün benliklerini ellerindeki uğraş alanına aktarmalarına vesile olduğunu belirten Başkan Uysal, “Toplumun enerjisi iyi şeylere nasıl aktarılır, toplum için iyi sonuçlar nasıl doğar? İşte böyle doğar. Yapacağımız en güzel şeylerden bir tanesi kendimizi kültüre, sanat ve dayanışmaya vermek” dedi.

Başkan Uysal, Üreten Eller yılsonu sergisinin her yıl büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, 3 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek sergiye Antalyalıları davet etti.