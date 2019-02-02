Üretici patlıcanın pahalı olmasını ürün azlığına bağladı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan hortum nedeni ile patlıcan sereları zarar gören çiftçiler, patlıcanın fiyatının pahalı olmasını ürün azlığına bağladı.

Antalya'da geçtiğimiz hafta etkili olan hortum Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesinde geçtiği yerlerde her şeyi parçalayarak havaya uçurdu. Hortum nedeni ile mahallede bulunan birçok patlıcan serası kullanılamaz hale geldi. Seranın içerisinde bulunan demirleri eğerek kıran hortum, maddi hasara yol açtı. Cam patlıcan seralarının ise camlarını kırdı. Saralarını tamir etmeye başlayan ve telef olan ürünleri toplayan çiftçiler son günlerde fiyatları büyük tartışma konusu olan patlıcanın fiyatlarının artmasının nedenini ürün azlığına bağladı.

"Şu anda sebze yok. Olmadığı için de fiyatlar çok yüksek."

Mahallede çiftçilik yapan Hakan Demirkaplan, patlıcan fiyatlarını eleştirenlere cevap vererek, “Patlıcan olmadığı için bu kadar pahalı. Burada üreticinin ya da aracının bir suçu yok. Ortalama 20-25 günde bir defa hasat yapıyoruz. Dönümünden bu süre zarfında 40-50 kilo patlıcan çıkıyor. Vatandaşlarımız 12 TL olmasını eleştiriyor. Şu anda sebze yok. Olmadığı için de fiyatlar çok yüksek. Keşke girdiler ucuz olsa da bizde 3 TL'ye satsak.” dedi.

“Seranın kenar betonları olmadığı için sigortamızı yapmadılar”

Hortumun saniyeler içerisinde mahalleye geldiğini aktaran Demirkaplan, “Geldiği ile seraların yerle bir olduğunu gördük. Ciddi anlamda mağdur olduk. Daha para kazanmaya başlamamıştık. Bu patlıcan serası bir ya da iki defa toplandı. Seramız yerle bir oldu. Daha önce sigorta yaptırmak istedik. Burada incelemelerde bulundular. Seranın kenar betonları olmadığı için sigortamızı yapmadılar. Biz eksiklerimizi tamamlayama razıyız. Bizim şu an dönüm maliyetimiz 15 bin TL. Zararımız ise dönüm başı 25-30 bin TL” dedi.