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Üreticiden 5 TL'ye alınan muz pazarda 10 TL'ye satılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde örtüaltı muz ve salatalık üretimi yapan çiftçiler, sattıkları ürünün son alıcıya 2-3 katı fiyata satılmasının sorumlusunun kendileri olmadığını, aracıların bunda etkili olduğunu aktardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde örtüaltı muz ve salatalık üretimi yapan çiftçiler, sattıkları ürünün son alıcıya 2-3 katı fiyata satılmasının sorumlusunun kendileri olmadığını, aracıların bunda etkili olduğunu aktardı.


Türkiye'nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya'daki üreticiler, ürünlerin tarladan sofraya ulaşma sürecinde ciddi fiyat artışı olduğu belirterek, kazananın kendileri değil, aracılar olduğunu dile getirdi.



“Bizde 5 TL, satılacağı yere gidene kadar 9.5 TL oluyor”


Muz üreticisi Emre Günal, 8 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, muzun birçok işlemden geçip 12 ayda yetiştiğini söyledi. Günal, “Muzları yetiştiği zaman kesiyoruz. Dışarıdan halciler ve tüccarlar geliyor mallarımızı onlara veriyoruz. Muzları bizlerden aldıktan sonra işleyip diğer illere gönderiyorlar. Muzun bizden çıkış fiyatı 5 TL. Gelen tüccarın maliyetleri eklendiğinde dışarıya giden muzun fiyatı yükseliyor. Bizden 5 liraya çıkıyor ama satılacağı yere gidene kadar 9.5 TL gibi bir fiyat oluyor” dedi.



“Bizden 7 liraya muzu alıp, 10 liraya satıyorlar”


Denizli'den Alanya'ya gelerek muz ticareti yapan tüccar Ahmet Vural ise üreticilerden aldıkları muzu 70-80 kuruş kar koyarak pazarcılara teslim ettiklerini belirterek, “Biz 1 liradan yukarı bir kar koyma şansımız yok. Ürüne en çok karı koyan pazarcılar. Mesela bizden 7 liraya muzu alıp, 10 liraya satıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Pazarcı çiftçiden daha çok kazanıyor”


Serasında salatalık yetiştiren Avni Nural, üretici olmak memnun olduklarını söyledi. Nural, “Bizler Allah'a binlerce şükür yetiştiriyoruz. Tabii bu işin zorlukları çok oluyor. Şu anda salatalığın bizden çıkış fiyatı 4 TL. Tezgahlara ulaşana kadar fiyatların yükselmesi aracılardan oluyor. Pazarcı çiftçiden daha çok kazanıyor. Biz fazla bir şey kazanamıyoruz, benden 4 liraya çıkıyor pazarda 8 lira” şeklinde konuştu.

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