Üreticiye uygulamalı ağaç budama ve aşılama eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma projeleri kapsamında üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, narenciyenin başkenti Antalya'nın farklı ilçelerinde uygulamalı eğitimleri tarımda verimi arttırmayı hedefliyor. Konyaaltı'nda gerçekleştirilen ağaç budama ve aşılama eğitimi bu kez Muratpaşa ilçesinde düzenlendi.

“Uygulamalı gösterdiler”

Eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri portakal, limon, elma, nar, ceviz ve zeytin ağaçlarında budama işleminin nasıl yapılacağını anlattı. Verimi arttırmak amacıyla budamanın önemini anlatan ekipler, uygulamalı olarak ağaçların nasıl budanacağı gösteriyor. Daha sonra ise üreticilere aşılama, aşılama çeşitleri ve aşıya yapma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda ise üreticilere sertifika verildi.

“Üreticiler memnun”

Ağaç budama ve aşılama eğitiminin katılıcılarından Gülsüm Uyanık, öğrenmek ve kendi yapmak amacıyla eğitime katıldığını belirterek, çok faydalı olduğunu söyledi.

Refik Ekici ise ağaç budama ve aşılama yapmayı bilmediğini öğrenmek ve bilinçlenmek için eğitimlere geldiğini aktardı.

Korkuteli'nde badem yetiştirmeye başladığını söyleyen Gülçin Karagözoğlu ise “Bu konuda tecrübemiz yok. Eğitimlerden baya bilgilendim. Bahçemizde uygulama ile pekiştireceğim. Çok faydalı oldu” dedi.