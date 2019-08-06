İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uslu: " Kaş butik turizmin markası "

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.

Milletvekili Uslu, Kaş'ın butik turizmde marka haline geldiğini söyledi.


Antalya'da ilçe ziyaretlerine devam eden Milletvekili Atay Uslu, Kaş'ta Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Önce Üzümlü Mahallesi'nde hemşerilerini ziyaret eden Milletvekili Atay Uslu, burada butik turizmi ve organik tarım konusunda sohbet etti. Ardından Kaş Kaymakamı Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş'ı makamında ziyarette bulunan Milletvekili Uslu, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.


“Butik turizmde marka”


Milletvekili Uslu, Kaş'ın butik turizmde marka haline geldiğini ifade ederek, Üzümlü Mahallesi'nde villa tipi konaklama sistemiyle yapılan butik turizm için kültür ve çevrede muhafazakar ve koruyucu politikalar sürdüreceklerini belirtti.


Belediye Başkanı Ulutaş da Kaş'ı daha da güzelleştirmek, Kaşlıların memnuniyetini arttırmak için projeler ürettiklerini anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.