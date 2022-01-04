İhlas Haber Ajansı

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Üst katta yapılan kaynak mağazayı kül ediyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Evrenseki Sahil Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında çıktı. Mağazanın üst katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının mülk sahibi tarafından yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucunda çıktığı belirlendi. Kapalı durumdaki iş yerindeki kıyafetlerde büyük çapta hasar oluştu.

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