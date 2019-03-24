Üst Klasman Gözlemci Semineri sona erdi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından Üst Klasman Gözlemcilerine de anlatıldı.

VAR konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.