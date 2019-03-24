İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üst Klasman Gözlemci Semineri sona erdi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel’de yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de yapıldı.


Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından Üst Klasman Gözlemcilerine de anlatıldı.


VAR konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.