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Usta yazarlar 4. Kepez Kitap Fuarı'nda

Kepez Belediyesi’nin 4.

Kepez Belediyesi'nin 4. Kepez Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Oku' temasıyla düzenlenecek olan fuar, 4-13 Mart tarihlerinde kitapseverleri binlerce kitap, okuyucuları da kitapların yazarlarıyla buluşturacak.


Kepez Kitap Fuarı kapılarını kitapların dünyasına açmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi'nin bu yıl 4'ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Her yıl özel bir temayla kapılarını açan fuar, bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek amacıyla ‘Oku' temasıyla kitapseverlere kapılarını aralayacak. Binlerce kitap, yüzlerce yayınevinin yer alacağı Kepez Kitap Fuarı, okuyucuları çok sevdikleri kitapların yazarlarıyla da buluşturacak. Türk edebiyatının önde gelen yazarları imza günleri, farklı konu ve söyleşilerle 4. Kepez Kitap Fuarında yerini alacak. Kitap Fuarı, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında kapılarını kitapseverlere aralayacak.

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