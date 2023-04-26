Ustaların eserleri Muratpaşa'da yeniden hayat buldu

Muratpaşa Belediyesi Kırcami Komşu Evi'nde, küratörlüğünü ressam Ayşe Özmak Mercan'ın yaptığı “Sanat ve Temellük” temalı çalıştayda, kursiyerler Türk resim sanatının büyük ustalarının eserlerini yeniden yorumladı.

Çalıştayda; Nazmi Ziya Güran, Fahrünnisa Zeyd, İbrahim Çallı, Osman Hamdi Bey gibi ünlü Türk resim sanatçılarının aralarında bulunduğu ressamların eserleri röprodüksiyon tekniği ile kursiyerlerin elinden yeniden hayat buldu.

Çalıştayın küratörü Ressam Ayşe Özmak Mercan, temellükün kelime anlamının "kendine mal etmek" olduğunu belirterek, “Biz de çıkış noktamızda usta ressamların eserlerinden esinlendik. Çalıştayımıza Kırcami Komşu Evi'nde eğitim gören 21 kursiyerimiz katıldı. Bu iki günlük süreçte, ünlü eserlerin konu, biçim ve teknik açıdan günümüze uyarlandığı birçok çalışma yaptık” diye konuştu. Resim sanatının ustalarına ait eserlerin özgün sanat eserini farklı ve kişiye has bir teknikle yeniden üretimini yaptıklarını belirten Özmak, “Bu üretim, her ne kadar özgün olsa da eserin aslına uygun olarak yapılıyor” dedi.

Kursiyerlerden Hatice Tunçbilek, belediyenin sağladığı imkanlarının çok iyi olduğunu belirterek, “Daha 2-3 aydır resim yapıyorum. Çok yeniyim daha. Ama en azından duvara asılabilir nitelikte. Şanslıyım” diye konuştu. Şükrü Erol ise 2 yıldır yağlı boya, akrilik ve kara kalem kurslarına katıldığını belirterek, geçmiş yıllarda Muratpaşa Belediyesinin düzenlendiği Kaleiçi Oldtown Festivali'nde yer aldığını söyledi.

75 yaşındaki Ferda Nurhayat Boran, Komşu Evi'nin kendisine terapi geldiğini belirterek, “Bu yaşımda sosyal hayatın içinde bulunmak çok güzel. Ben, Nazmi Ziya Güran'ın eserini tuvale aktardım. Nazmi Ziya'nın resimlerini yaptıktan sonra onun çerçevesinin içinde kendime has bir resim yapıyorum. Taksim Anıtı'nı yapmıştım, şimdi Antalya'nın Cumhuriyet Anıtı'nı, Ata'mın anıtını yapıyorum, çok gururluyum” şeklinde konuştu.