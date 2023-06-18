Üşüttüğünü düşünürken kalp krizi geçirdiğini öğrendi, ameliyatsız yöntemlerle 3 damarı açıldı

Antalya'da soğuk aldığını düşünürken kalp krizi geçirdiğini öğrenen Mustafa Avcıl, ameliyatsız yöntemlerle 3 damarı da tamamen açılarak, tüm şikayetlerinden 1 buçuk saatlik işlem sayesinde kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

37 yaşındaki Mustafa Avcıl 2 haftadır geçmeyen nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurduğunda, kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Kapsamlı bir merkeze başvurması gerektiği söylenen Avcıl, Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davran Çiçek ile görüştü. 3 damardan biri yüzde 100, diğeri yüzde 95, üçüncüsü de yüzde 85 tıkalı olduğu belirlenen ve bypass olmak istemeyen Avcıl, hemen anjiyoya alındı. Ameliyatsız yöntemlerle 3 damarı da tamamen açılan Mustafa Avcıl tüm şikayetlerinden kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Nefes darlığı kalp sorununa işaret etti

Küçük yaşlardan itibaren aile işi olan oto galericide çalışan Mustafa Avcıl 2 hafta süren nefes darlığı şikayeti yaşamaya başladı. Avcıl soğuk aldığını düşündü ve durumu pek önemsemedi ancak son 2 gün nefes darlığı ciddi boyutlara ulaştığında bir sağlık kuruluşuna gitti. Yapılan tetkiklerde troponin değeri yüksek saptanan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Avcıl'a kapsamlı bir merkeze başvurması gerektiği iletildi. Ailesinde de kalp hastalığı öyküsü olan Avcıl, Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davran Çiçek'e başvurdu.

3 damarın tamamı yakını tıkalı çıktı

Memorial Antalya Hastanesi'nde de yenilenen tetkiklerinde Avcıl'ın kalp krizi geçirdiği ve 3 damarının birinin yüzde 100, diğerinin yüzde 95, üçüncüsünün de yüzde 85 tıkalı olduğu görüldü. 37 yaşında olan Avcıl genç olduğu için bypass ameliyatı olmak istemedi ve anjiyoya alındı. Prof. Dr. Davran Çiçek'in gerçekleştirdiği ameliyatsız işlemlerle neredeyse 3'ü de tıkalı olan damarları tamamen açıldı ve Avcıl tüm şikayetlerinden 1 buçuk saatlik girişimsel işlem sayesinde kurtuldu.

37 yaşında bypass olmayı istemedi

Ailesinde de birkaç kişide kalp krizi öyküsü olduğu için 3 damarının tıkalı olduğunu öğrendiğinde şaşırmadığını belirten Mustafa Avcıl, “Damarlarımın tıkalı olması beni korkutmadı. Bir gün benim de başıma geleceğini biliyordum ama şimdi beklemiyordum. İki haftadır yaşadığım nefes darlığında son iki gün beni çok rahatsız etti ve ben üşüttüğümü, ciğerlerimde bir sorun olduğunu düşünerek doktora gittim ancak durum farklıymış. Yaşım genç olduğu için bypass olmayı da istemedim. Hocam ile iyi ki karşılaşmışız. Çok şanslıyım” dedi.

“Ameliyatsız işlemlerle 3 damarı da açtık”

Ameliyatsız işlemlerle 3 damarın tamamen açılmasını sağlayan Prof. Dr. Davran Çiçek ise, “Tam tıkalı olan damar CTO yani daha önceden tıkanmış bir damardı. Bu damarı Japonya'dan gelen bir takım teller, ABD'den getirtilen mikrokateter gibi malzemeler yardımıyla özel bir teknikle açtık. Sağ damarını açtıktan sonra diğer 2 damarın yine farklı teknikler ile açılmasını sağladık. 1 buçuk saat süren işlem sonrasında tüm damarlardaki tıkanıklığı giderdik. Hastamızın ilaç tedavisini düzenleyerek ertesi gün taburcu ettik. 1 hafta sonraki kontrolünde hastamızın tam sağlığına kavuştuğunu gördük. Hastamızın sağlıklı beslenerek kilo kontrolünü sağlaması, spor yapması, ilaçlarını düzenli şekilde alması, doktor kontrollerini ihmal etmemesi ve en önemlisi sigara içmemesi sağlığını koruması açısından çok önemli. Dileğimiz uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde hastamızın takibini yapmak” diye konuştu.