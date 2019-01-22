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Uyarılar fayda etmiyor, tehlike geliyorum diyor

Antalya’da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik falezlerdeki oltayla balık avı, yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik falezlerdeki oltayla balık avı, yürekleri ağza getirdi.


Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçı ile 10-12 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun oltayla balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerdeki uyarı levhalarına rağmen, kayalıkların uç kısmına kadar gelen adamla çocuk, oturarak balık avlamaya devam etti. İkilinin balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

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