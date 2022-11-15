Uygulama noktasında durdurulan araçta 4 ruhsatsız tabanca bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde silah ve mühimmat ticareti suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca 4 şarjör ve 1 adet sürgü kapağı ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri il genelinde silah ve mühimmat ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda 13 Kasım günü Aksu ilçesi Serik Caddesi Antalya istikameti üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca 4 şarjör ve 1 adet sürgü kapağı ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şahısın adliyeye sevk edildiği bildirildi.