Uygulama noktasında Polis sürücüleri bu kez süt ikramı için durdurdu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yoldan geçen araçlara süt ikram edildi. Polis ekiplerinin desteğiyle uygulama noktasında yapılan etkinlikte sürücülere ve yanında bulunanlara 400 paket süt dağıtımı yapıldı.

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, “Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan sütün insan sağlığı açısından önemine vurgu yapmak, süt tüketimini teşvik etmek ve sütün toplumsal ve ekonomik değeri üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Bugün biz de Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Polis uygulama noktasında sürücülere süt dağıttık.

Amacımız hem vatandaşlarımızı süt tüketimi konusunda teşvik etmiş olmak, bunların farkındalığı artırmış olacağız hem de ekonomik değeri konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Toplum olarak daha fazla süt ve süt ürünlerini tüketmemiz gerektiği vurgusu yapan Sert, “özellikle küçük yaştan itibaren süt tüketme alışkanlığının kazandırılması gerektiği belirtilerek; “Bugüne kadar bunu yapmadıysanız, bugün başlangıç olsun” dedi.