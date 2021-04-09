Uygulamalı Örnek Yardımı 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması webinarı gerçekleşti

“Uygulamalı Örnek Yardımı ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması” konulu webinar, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oda Saymanı Yasemin Barlas'ın moderatörlüğünde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Serkan Sünmez'in sunumu ile Zoom Uygulaması ve Antalya SMMM sosyal medya kanalı üzerinden gerçekleştirildi.

Webinarın açılış konuşmasını yapan Antalya SMMM Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Sokağa çıkma kısıtlamasından meslek camiasının muaf tutulduğunu dolayısıyla bu yoğun dönemde cumartesi, pazar çalışmak isteyen mali müşavirler için herhangi bir kısıtlamanın olmadığını belirtti. Pandemi döneminde en fazla etkilenen meslek camialarından birisi olduklarını dile getiren Çavdar, Pandeminin başından beri, gerek meslek mensupları olarak gerekse yanlarında çalışanların ellerini taşın altına koyduklarını ve ekonominin bundan daha az etkilenmesi için işlerimizi yapmaya devam ettiklerini bu yüzden aşılamada öncelikli gruplar arasında yer almalarını talep ettiğini söyledi.

Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, “Mart ayında verilen Gelir Vergisi Beyannamelerinden sonra doğan mahsuplar için verdiğimiz dilekçelere istinaden bazı vergi daireleri gider dökümlerini talep etmiştir. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ile konuyu görüştük ve kendileri ile bu dönem gider dökümlerinin istenmeyeceği konusunda mutabık kaldık” dedi.

Öte yandan programda gerçekleşen sunumda, Kurum Kazancının Tespiti ve İlaveler, Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler, Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler, Vergi bildirimi konuları anlatıldı.