Uysal, 1 yılda 3 bin 68 vatandaşla yüz yüze görüştü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Turunç Masa randevusuz görüşme saatinde” 2018'de 3 bin 68 kişiyle yüz yüze görüştü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'daki randevusuz görüşme saatinde yılın son buluşmasını gerçekleştirdi. Başkan Uysal, her Çarşamba olduğu gibi yılın son buluşması için saat 08.15'i gösterdiğinde belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa'da mesaisine başladı. Başkan Uysal, 2018'in son randevusuz görüşme saatinde Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen 55 vatandaş ile yüz yüze görüştü.

Yaklaşık 5 yıldır aralıksız devam eden buluşmalara sadece 2018'de 3 bin 68 kişi katıldı. Başkan Uysal, Turunç Masa'da Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen komşularının yaşadığı sıkıntılara birlikte çözüm aradı, önerilerini dinledi.

Turunç Masa'da randevusuz görüşme saati sadece sıkıntıların, dertlerin dinlendiği bir platform olmanın da çok ötesine geçti. Muratpaşa için yeni projeler geliştiren gençler, güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı gibi fark yaratan çalışmalara imza atan Muratpaşa esnafı, şimdi Muratpaşa Belediyespor için ringlerde boy gösteren Hasan Mert Kızıl gibi sporcularda yıl içinde randevusuz görüşme saatinde Başkan Uysal'la birraya geldi.