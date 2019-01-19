Uysal: “Çocuklar Türkiye'nin güvencesi”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) birlikte yürütülen 'Babalık Destek Programı' sertifika töreninde başarılı, mutlu ve çalışkan çocuklarının Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi.

3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uygulanan Baba Destek Programı (BADEP) devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi ve AÇEV'in birlikte yürüttüğü programın son dönem mezunu 34 baba, Dutlubahçe Kreşi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törene katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, iyi yetiştirilmiş çocukların Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “İlerleyen yıllarda başarılı, mutlu ve çalışkan olan kişiler hep doğru yetiştirilen çocuklar oluyor. Bunun gerçekleştirilmesinde sosyo-ekonomik şartlar günümüzde çok belirleyici. İnsan davranışları da aynı şekilde belirleyici. Sizler bu programa katılarak bunun farkında olduğunuzu gösterdiniz. Hepinizi kutluyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

BADEP nedir

BADEP, Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programıdır. BADEP'le babalar, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini artıran, iletişim becerileri kazanmalarını sağlayan ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemelerine yol açan eğitimler alıyor. 15-20 kişilik gruplar halinde yürütülen program, 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocuklarını babalarına yönelik iki modül halinde uygulanıyor. 10 hafta süren program haftada 1 gün 2 saat süreyle gerçekleştiriliyor.