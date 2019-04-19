Uysal, esnaf temsilcileriyle buluştu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Adlıhan Dere, merkez ve ilçe esnaf odaları başkanları ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Uysal, "Tasada ve kıvançta beraber bir çatı altında, bayrağımız altında çocuklarımızı büyütme bilincimiz tamdır” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kendilerine uzak bir isim olmadığına dikkat çeken AESOB Başkanı Dere, “Rahmetli birlik başkanımız Abdullah Sevimçok'un ismini sivil toplum merkezine verdi. Bu da esnaf ve sanatkâra verdiği en önemli değerlerden biri. Burada bulunan birçok oda başkanımızla birlikte birçok programlar, iş birlikleri yapıldı. Beraber başarılı çalışmalar yapıldı. 31 Mart seçimlerinden sonra ilk meclisinde, Muratpaşa ilçesinde bulunan taksici esnafımızla ilgili, alınan taksi işgaliye harçlarının kaldırılması yönünde bir karar geçirdi. Tüm bunlardan, esnafımıza ve sanatkârımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ümit Uysal'ın Muratpaşa Belediye Başkanı olarak şehrin tüm sorunlarına sahip çıkıp çözüm aradığını vurgulayan Dere şöyle devam etti; “Öne çıkardığı bir yer Muratpaşa'dır, öne çıkardığı bir yer Antalya'dır. Antalya'mızı, Muratpaşa'mızı gerek ülkemizde gerekse yurtdışı fuarlarda en iyi şekilde temsil etmiştir. Esnaf ve sanatkârımıza da standında yer vererek Antalya'nın tanıtımı konusunda çok büyük destekleri olmuştur. Biz sizinle birlikte her zaman proje yapmaya hazırız. Şahsım ve 75 oda başkanımızla her türlü katkı koymaya hazırız.”

İnsanların siyasi fikirlerinin farklı olabileceğini belirten Uysal, vatan için öngörülen geleceğin ortak olduğuna dikkat çekti.

“Kültürümüz muntazamdır”

Değerlerin birbirine yakın olduğunun altını çizen Uysal, “Hangi felsefi görüşte hangi siyasi görüşte hangi kültürde olursa olsun bir arada yaşama kültürümüz aslında muntazamdır. Bir çok tuzağa rağmen milletimiz birliğini bozmamıştır. Tasada ve kıvançta beraber bir çatı altında, bayrağımız altında çocuklarımızı büyütme bilincimiz tamdır” dedi.

Başkan Uysal, 20-30 yıl önce gümrüklerin, sınırların kalktığı globalleşme yaşandığını ancak son dönemlerde küresel düzeydeki ekonomik işbirliklerinin farklı boyutlara taşınıp, farklı gelişmelerin meydana geldiğine vurgu yaptı.

Milli ekonomimizi sınırlar içerisinde korumakla mükellef olduğumuza işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da; “Pazarda soğan azmış diye gümrüğü indirip soğan ithal etmek çözüm değil. Sınırlarımız içerisinde daha fazla soğan üretmeliyiz” diye konuştu.