Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın istiyorum”

Mental olarak yayılsın ve herkes böyle yapsın” dedi. Uysal ayrıca yeni dönemdeki hedeflerinin, şehir medeniyetini daha da yükseltip toplumun tamamına yaymak olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Gazetesi Antalya Bölge Müdürü Nihat Karataş'ı ziyaret etti. Uysal'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, " Antalya da 3000' e yakın gazete abonemiz var. Her ay en az 1500 aileyi ziyaret ediyoruz ve istihdamlarımızla ekonomiye katkı sağlıyoruz. " dedi. Karataş, Muratpaşa Belediyesi'nin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olmasından dolayı da Başkan Uysal'a teşekkür etti.

"Bir yere kule dikme hedefimiz yok"

Burada belediye olarak yaptıkları hizmetlerden bahseden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise ilk defa hedefini açıkladı. “Bir yere kule dikmek gibi bir hedefimiz yok” diyen Uysal, “Hedefimiz şehir medeniyetini daha da yükseltmek ve bunu toplumun tamamına yaymak. Sembolik olarak söylüyorum, bir yere kule dikme hedefimiz yok. Genelde kamu yönetimleri ona hevesli oluyor. Yaşlılar, engelliler, eğitim hizmetinden yararlanamayan fakir çocuklar, kreş bulamayan çocuklar sokaktaysa kule dikmenin bir manası yok” diye konuştu.

Nüfusa göre metropol ilçelerde 100 milyon liralık asfalt dökümüyle Türkiye rekorunun kendilerinde olduğunu belirten Uysal, “Biz de inşaat yapıyoruz ama yol da yapıyoruz. Biz de imalat yapıyoruz. Kule yapmak bir şey imal etmekse, onu da yapıyoruz ama milletin ihtiyacı için ve ihtiyacına göre yapıyoruz. Sırf bir eser olsun, soyut bir eser olsun ya da bir ihale ve ciro olsun diye değil” dedi.

"Çalınsın istiyorum"

Seçim dönemindeki ziyaretlerde, gazetecilerin bulunduğu ortamlarda siyasi kişiliklerin ya da belediye başkanlarının fikir ve temalarını açıklamaktan kaçındığına dikkat çeken Uysal, “Genelde fikirlerinin, temalarının yayılmamasını ve çalınmamasını isterler. Ben çalınsın istiyorum. Mental olarak yayılsın ve herkes böyle yapsın” ifadelerini kaydetti.