Uysal: " Hedefimiz yaşam koşullarını iyi ve güzele doğru geliştirmek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet ve Muratpaşa mahallelerinde düzenlenen iftarda “Yaptığımız bütün hizmetlerin, asfalttan tutun da iftar beraberliğimize kadar, hepsinin amacı Muratpaşa'mızda insanlık değerlerini ve yaşam koşullarını iyiye, güzele doğru geliştirmekti. Biz bunu büyük oranda başarıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarında mahalleliler, komşular buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar ilçenin 14 farklı noktasında düzenlenen iftarda komşularıyla bir araya gelen Başkan Uysal, bu kez Muratpaşa ve Cumhuriyet mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi. Çarşamba pazarının kurulduğu kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programı eski Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in İslam tarihi üzerine sohbetiyle başladı.

Sohbetin ardından hep birlikte edilen dualarla oruçlar açılırken Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada , "Bütün yaptığımız şeyler, bütün hizmetlerimiz hepsi sizlerin vergisiyle, sizlerin varlığıyladır. Ayrıca Muratpaşa'mızda sevgi, saygı, hoşgörü ortamını oluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Bizim mücadelemiz devam ediyor. Sevgiden, saygıdan yayana mücadelemizi veriyoruz. Yaptığımız bütün hizmetlerin, asfalttan tutun da iftar beraberliğimize kadar, hepsinin amacı Muratpaşa'mızda insanlık değerlerini ve yaşam koşullarını iyiye, güzel doğru geliştirmekti. Biz bunu büyük oranda başarıyoruz. Her birbirimiz, birbirimizi seviyor ve sayıyoruz. Çocuklarımıza da bu insanlık kültürünü aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.