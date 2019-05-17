Uysal, ‘Her türlü katkıyı vereceğiz'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İlçe Örgütü ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden onur duyduklarını belirten Uysal, “Başkanımıza her türlü katkıyı vereceğiz. Hep beraber dayanışma içinde Antalya'mıza, insanlığa hizmet etme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, başarılar diledi. Ümit Uysal, Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı onur duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Yıllardır özlemini çektiğimiz büyükşehir belediyemizi kazanma arzumuzun tezahürü niteliğinde olan Sayın Muhittin Böcek başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı duyduğumuz onuru ifade etmek ve kendisine hayırlı olsun demek için buradayız. Tabi ki bu bir hizmet yarışı. Bütün siyasi partiler topluma hizmet için, ülkeye hizmet için var. Biz de Türkiye'mize Antalya'mıza çok daha iyi hizmet edebileceğimiz iddiasındayız. Önümüzdeki süreçte Muhittin Böcek Başkanımız ve büyükşehir ekibimiz bütün Antalya'mıza en güzel şekilde hizmet edecekler buna hep birlikte inanıyoruz. Kendilerine her türlü katkıyı sağlayacağız. Hep beraber, dayanışma içinde Antalya'mıza, insanlığa hizmet etme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Başkan Ümit Uysal ve parti temsilcilerinin ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Böcek şöyle konuştu: “Ben, sen yok biz varız dedik. Biz birlikte yaparız dedik ve 99 gün gece gündüz demeden hep birlikte koştuk. Güzel Antalya'mız için böylesi güzel bir sonuç elde ettik. Bunu burada bulunan yoldaşlarım, partidaşlarım, Millet İttifakı ve bütün Antalyalı hemşehrilerimin sayesinde gerçekleştirdik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimseyi ötekileştirmeden 5 yıllık sürede ilgili hep birlikte çalışacağız.”

Başkan Muhittin Böcek, “Bundan sonra da hep birlikte Antalyamız için 913 mahallemizde 19 ilçemizde çalışmalarımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biz bize destek olan olmayan herkesin belediye başkanı olacağız. Geçmiş dönemlerde çalışma yapan bizden önceki herkese teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın dostluk, kardeşlik, barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabileceği bir Antalya için hizmetler gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği Antalya'mıza hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Hep birlikte inşallah güzel günlere” diye konuştu.