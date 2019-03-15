Uysal: “İlköğretim çağındaki çocuklarımız kodlama eğitimi alacak”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) düzenlendiği toplantıda, Muratpaşa'da teknolojinin halk eğitimini veren bir merkezi kuracaklarını belirterek, “İlköğretim çağındaki çocuklarımız kodlama eğitimi alacak, babaannesi de Whatsapp kullanma eğitimi” dedi.

Başkan Uysal, ANSİAD'ın Millet İttifakı'nın Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Kepez belediye başkan adaylarını bir araya getirdiği ‘vizyon ve projeler' toplantısına katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe doğru, düzgün bir yerel yönetim rejimi üretmesi gerektiğini söyledi. Böylesi bir anlayışın seçim dönemi, ‘şok' projelerin ortaya atıldığı bir yönetim tarzı olmadığının altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl içinde ‘kapsayıcılık' ve ‘sürdürülebilirlik' kavramlarını esas alan bir hizmet dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Şehrin bir standardı olması için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, yeni dönemde Muratpaşa Gençlik ve Teknoloji Merkezi, akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında Dijital Turizm Çağrı merkezi ve Katılımcı Bütçe projelerini iş insanlarıyla paylaştı.

“çılgın bir süreci yaşıyor”

Türkiye'de mevcut eğitim sisteminin ‘teknoloji' kavramını henüz içselleştirememiş olduğunun belirten Başkan Uysal, “Dünya kelimenin tam anlamıyla çılgın bir süreci yaşıyor. Teknolojik değişimler, değişen üretim ilişkileri, yapay zeka, insansı robotlar, vs. bütün siyasi kuramların alt üst olduğu, otoriter ve sert kişilerin iktidarda bulunduğu, kızgın işsiz kitlelerin oluştuğu bir dönemi ortaya çıkardı. Böylesine ağır bir dünyada 5'nci sınıfa giden çocuk ailesinden, eğitim kurumundan teknolojiyi kullanmayı daha iyi biliyor” diye konuştu.

Yeni kuşağı bu alandaki talebinin karşılanamadığını belirten Başkan Uysal; kreşleri, destek eğitim kurumları ve gençlik evleriyle ilçenin en büyük eğitim kurumu olan Muratapaşa Belediyesi'nin bu alanda da sorumluluk almasını zorunluluk haline getirdiğini söyledi. Bu ihtiyaç üzerine şekillenen Muratpaşa Gençlik ve Teknoloji Merkezi'nin sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri ışığında teknolojinin halk eğitimini verileceği bir yer olarak kurgulandığını belirten Başkan Uysal, “İlköğretim çağındaki çocuklarımız kodlama eğitimi alacak babaannesi de Whatsapp kullanma eğitimi” dedi.

“Meraklı turist Antalya'ya gelecek”

Başkan Uysal, Dijital Turizm Çağrı Merkezi çalışmasının ise yeni dönemin akıllı şehircilik çalışmalarının turizm ve tanıtım ayağını oluşturacağını ifade etti. Merkezin deniz-kum-güneş arayan turistler dışında kendisini daha çok ‘seyyah', ‘gezgin', ‘sırt çantalı' olarak nitelendiren kitleyle iletişim içinde olacağını belirten Başkan Uysal, “Arkeolojiyi merak eden, kültür amaçlı seyahat eden dünyada çok geniş bir kitle var. Bu alana girmek istiyoruz. Dijital Turizm Çağrı Merkezi, interneti, sosyal medyayı çok işi takip eden bu kitleyle online kanallarda sürekli iletişim halinde olacak” dedi.

“Komşularımızın katılımıyla yapılır hale gelmesini hedefliyoruz”

Başkan Uysal, yerel yönetimlere demokratik niteliğini veren unsurların başında ilçe sakinlerinin, vergileriyle oluşturdukları belediye bütçesinin nasıl harcanacağı konusunda karar almalarının sağlanıp sağlanmadığının geldiğini söyledi. Muratpaşa'da Turunç Masa'yla başlayan ilçe sakinlerinin belediye yönetimine katılması sürecinin gelecek dönemde mahalle meclisleriyle devam edeceğini belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'da demokratik katılımın mekanizmalarını geliştirerek mahalle meclisleri, meclislerden mahalle meclis konseylerine, kadın, gençlik ve çocuk meclislerine uzanan bir süreç içinde belediye bütçesini komşularımızın katılımıyla yapılır hale gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.