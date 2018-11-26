Uysal: “Kadın şiddete hayır”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hayatın her alanında eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet mücadelemiz, özellikle kadın hakları alanında sonsuza kadar sürecek" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde, kadınlarla birlikte, 'Şiddetin Karanlığını Aydınlat' sloganıyla Al Yazma Anıtı'nı mumlarla aydınlattı. Başkan Uysal, “Hayatının her alanında eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet mücadelemiz, özellikle kadın hakları alanında sonsuza kadar sürecek. Bu eksik kaldığı zaman her şey eksik demekti" dedi.