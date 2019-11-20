Uysal: “ Kırcami planımızın arkasındayız, halkımız umutsuzluğa kapılmasın"

Kırcami Planlamasına ilişkin ‘Kamu Yararı' kararına dair Danıştay 10'uncu Dairesi'nce alınan kararı değerlendiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Halkımız; asla umutsuzluğa kapılmasın. Planımız hali hazırda geçerlidir. Planımızın yürürlüğünde de hukuki bir engel yoktur. Bugün bir çap talebi gelmiş ve hatta kendilerine önümüzdeki hafta başında törenle inşaata esas ilk çapı vereceğiz. Mücadelemiz sürüyor, sürecek” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 3'e 2 oy çokluğuyl, Kırcami Planlamasına dair kamu yararı kararının iptal talebini reddeden mahkeme kararını bozması ve 23 Ocak 2019'da alınan ancak taraflara henüz gönderilen kararı değerlendirdi.

“Planımızın arkasındayız”

Uysal değerlendirmesinde, “Danıştay 10'uncu Dairesi; üçe iki oy çokluğu ile, 23 Ocak 2019 tarihinde üç iki oy çokluğu ile kamu yararı kararının iptalini önermiş. Yani yerel mahkemeye demiş ki; sen bu davayı reddetmişsin ama bu red kararın doğru değil ben bunu bozuyorum, bir daha bak demiş. Karar 10 ay sonra tebliğ ediliyor. Danıştay 10'uncu Dairesi'nce alınan karar nihai karar mıdır? Hayır, asla değildir. Bu karar bizi caydıramaz, biz emeklerimizin arkasındayız. Biz vatandaşımızın yanında, planımızın arkasındayız Halkımız; asla umutsuzluğa kapılmasın. Planımız halihazırda geçerlidir. Planımızın yürürlüğünde de hukuki bir engel yoktur. Biz alt yapı olan yerlerde çap vermeye devam edeceğiz. Hatta bugün bir çap talebi gelmiştir ve kendilerine önümüzdeki hafta başında törenle inşaata esas ilk çapı vereceğiz. Dünyadaki en doğru kamu yararı kararlarından biri olan Kırcami Planlamasına temel oluşturan ‘Kamu Yararı' kararını mahkemede; derneğimizle, muhtarlarımızla, halkımızla birlikte savunacağız, birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, yanlış karar yine mahkemeden döner ”dedi.

“Mücadelemiz devam edecektir”

Yerel mahkemeden, Kırcami Bölgesini Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği, muhtarlar ve Kırcami halkı ile birlikte, ‘Kamu Yararı' kararının baki olması için talepte bulunacaklarının altını çizen Uysal, “Yerel mahkememize yeni bir bilir kişi incelemesi ile kamu yararına olduğu, kamu yararının doğru olduğu anlatılacaktır. Yerel mahkememizin sosyal gerçeklere, toplumun, ülkenin, şehrin gerçeklerine uygun karar vereceğine yürekten inanıyorum. En kötü senaryoda diyelim ki; kamu yararı iptal edildi. Yeni kamu yararı kararı için milletimizi arkamıza alıp, yetkili kurumların kapısında mücadelemize yine devam edeceğiz. Bu istimi kaybetmek, moralimizi bozmak, bizi tereddütte sevk etmek mümkün değildir. Çünkü toplumumuza, şehrimize olan sevgimiz, insanımıza olan tutkumuz, kendi emeğimize olan saygımız bunu gerektirmektedir. Vatandaşları kandıranları Allaha havale ediyorum. Bizim mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

Genel kamu yönetiminin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kırcami bölgesini içeren tapu dağıtım törenini de hatırlatan Başkan Uysal, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kırcami'de 40 yıldır yaşanan bir kaos var. Artık giderek zulme dönüşen bir süreç var. Çok yoğun bir 5 yıl geçirdik, çok çalıştık. Kırcami'mizde hem binlik planımızı, hem de 18 uygulamamızı, çıkar çevrelerine fırsat vermeden, objektif bir şekilde, titizlikle yapıp tamamladık ve kesinleşti. Danıştay'da görülen dava ile ilgili bir kaygımız yoktu. Mart ayında genel kamu yönetimi tapu dağıttı biliyorsunuz. Her ne kadar şahsım davetli olmasam da, sevindik. Milletimizin tapuyu alması önemli gerisi teferruat diye düşündük. Seçimlerden hemen sonra çevreler bu kamu yararı yerinde değildir, bu kamu yararı zaten iptal edilmişti demeye başladılar. Aslında bunu diyen çevreler tapuyu dağıtan çevreler. Bizde bu bilgileri kamuoyu ile paylaştık. Neden insanlar etik davranmıyor neden seçimden önce başka seçimden sonra başka konuşuyor. Türkiye'mizin ve kamu yönetimimizin durumuna bakın. İnsanların tutumuna bakın. İnsanlar etik davranmıyor. Siyasetçilik demek yalancılık demek değildir. Siyasetçilik demek iptal kararı olduğunu düşündüğün yerde tapu dağıtmak değildir. Siyasetçilik insanların umutları ile oynamak değildir. Siyasetçilik yapabiliyorsan; vatana, millete ayrımsız hizmet etmektir”