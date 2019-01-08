Uysal, Konuksever'de Halk Gününe katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen halk gününde, ilçede yapılan araştırmaların ilçe sakinlerinin yüzde 86'sının Muratpaşa'da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği Halk Günü toplantısı kapsamında Konuksever Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen halk gününe, soğuk havaya rağmen Konuksever sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Mahallenin gençleri, Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu ‘Antalyaspor' atkısı hediye ederken halk gününe Konuksever Muhtar Hüseyin Tunç'la birlikte çevre mahallelerden muhtarlar da katıldı.

Muratpaşa'da varlığı da yokluğu da paylaşan, insanları birbirine kenetlenmiş bir yerel ortamının bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, isteyen herkesin ‘Alo' dediğinde belediye hizmetlerine uzanabildiği, Turunç Masa üzerinden kendi vergilerini, kendi hukukunu takip edebildiği, açık, şeffaf, yüzde 100 toplumla bütünleşen, milletin sözcüsü, milletini yanında bir yerel ortamımız var. Ne mutlu bize. Omuz omuza, kol kola Muratpaşa'mızda hayatımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa'da yapılan araştırmalarda ilçe sakinlerinin yüzde 86'sının Muratpaşa'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ne mutlu bize. Allah mutluluğumuz birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi. Muratpaşa'nın barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın siyaset üstü bir anlayışla hep beraber yaşandığı bir yer olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Buna katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yaptığımız iş, sizin desteğinizledir, vergilerinizledir, dualarınızladır. Muratpaşa'mız, Türkiye'mize örnek olan bir yer olmaya devam edecek” diye konuştu.