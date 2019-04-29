Uysal , muhtarlarla buluştu: “Azmedeceğiz ve başaracağız"

Başarılı olmaya azmedeceğiz ve başaracağız” dedi.

Başkan Uysal ve Muratpaşa Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Muratpaşa mahalle muhtarları ve azalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleşen buluşmada Uysal, “Şehrimize güzel hizmetler vereceğiz. Geçmiş 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da insanlarımızın sorunlarını çözmek için gayret sarf edeceğiz. Başarılı olmaya azmedeceğiz ve başaracağız” dedi.

Muratpaşa'da belediyecilik hizmetlerini 3 ana başlıkta topladıklarını kaydeden Uysal, bunların temel belediyecilik, sosyal hizmet çalışmaları ve komşulaşma faaliyetleri olduğunu söyledi. Bu başlıklarda çalışmaların yeni dönem de aralıksız devam edeceğinin altını çizen Uysal, “Her zaman daha iyisine ve daha güzele doğru devam edeceğiz. Yeni dönemde ise mahallerimizi biraz daha konuşturmak, yönetimime katmak istiyoruz. Bütçemizi hazırlarken milletin iradesini de katarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Çevreci muhtarlara ödül

Toplantının sonunda ise Muratpaşa'nın en çevreci muhtarlarına ödülleri takdim edildi. Muratpaşa Belediyesi ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için muhtarlar arasında, 25 Haziran 2018 ve 28 Şubat 2019 tarihlerini kapsayan en fazla atık ampul ve floresan toplama yarışması düzenlendi. 8 ay süren yarışmanın sonucunda Yeşilbahçe Muhtarı Nurettin Eyiler 122.6 kilogram, Yenigöl eski Muhtarı Muhiddin Gök 34.7 kilogram, Muratpaşa Muhtarı İsmail Tacir de 22.7 kilogram ampul ve floresan toplayarak dereceye girdi. Dereceye giren tüm muhtarlarımıza çelik çay robotu ve elektrikli Türk kahvesi cezvesinden oluşan hediye setleri Başkan Uysal tarafından takdim edildi.