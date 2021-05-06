Uysal, Muratpaşalıların dileklerini Akdeniz'le buluşturdu

Başkan Uysal, dileklerin sağlıklı, sosyal ve ekonomik hayatın normale döndüğü yaşam konusunda birleştiğini aktardı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan doğanının uyanışının müjdecisi, Orta Asya'dan Balkanlara dünyanın en renkli geleneklerinden Hıdırellez'i, covid-19 pandemisi dolayısıyla evlerinden çıkamayan Muratpaşa sakinleri adına kutladı.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin, gerçekleşmesi için suya bırakması gerektiğine inanılan dileklerini belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden topladı. O dilekler, kağıtlara tek tek yazıldı. Hıdırellez gününün sabahında da Başkan Uysal, cam bir fanusta toplanan dileklerle Muratpaşa Belediyesi'nin Erenkuş Falez Plajı'ndan denize indi.

Bu yıl Muratpaşalı komşularına vekaleten Hıdırellez dileklerini denizle buluşturduklarını söyleyen Başkan Uysal, bütün dileklerin sağlıklı, müreffeh, demokratik, sosyal ve ekonomik hayatın normale döndüğü bir yaşam konusunda birleştiğini aktardı. Başkan Uysal, “Bazı şeyler pozitif duyguları, pozitif enerjiyi evrene gönderebilmek içindir. Hıdırellez de öyle bir gün bizim için. Ben de katıldığım bu dilekleri denizle buluşturuyorum” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşalıların dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bırakırken, dileklerin yazılı olduğu kağıtların suda çözünebilir olduğunu da belirtti.