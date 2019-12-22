Uysal, ?Muratpa?a'm?za hay?rl? olsun?

Muratpa?a Belediye Ba?kan? ?mit Uysal, Muratpa?a Camii'nde ba?layan abdesthane, bebek bak?m odalar?, bay-bayan tuvaletleri ve imam odas?n? in?aat ?al??malar?n? yerinde inceledi. ?al??malar?n bahar aylar?nda tamamlanaca?? belirten Uysal, ??al??malar?m?z, ?imdiden, Antalya'm?za, Muratpa?a'm?za hay?rl? olsun? dedi.

Muratpa?a Belediyesi, Antalya ?l M?ft?l???'yle imzalad??? protokol ?er?evesinde Muratpa?a Camii'nin abdesthane, bebek bak?m odalar?, bay-bayan tuvaletleri ve imam odas?n? in?aat ?al??malar?na ba?lad?. ?al??malar? yerinde inceleyen Ba?kan Uysal, in?aat?n cemaati m?mk?n oldu?unda rahats?z etmeden devam ettirilmesi konusunda uyar?larda bulundu.

?ncelemelerin ard?ndan yapt??? a??klamada Uysal, Muratpa?a Camisi'nin Antalya'n?n merkez camisi i?levine sahip oldu?una dikkat ?ekti. Uysal, ?En ?ok kullan?lan ibadethanemiz. Dolay?s?yla burada caminin tuvaleti ?nemine, ?ehrimizin merkezi camisi ve en ?ok kullan?lan camisi olmas? dolay?s?yla ibadethanemizin ?nemine pek uygun de?ildi? dedi.

Antalya M?ft?l???'yle imzalanan protokole ba?l? olarak cami tuvaletini ve m??temilat? yenilediklerini belirten Uysal, ?Medeni, temiz bir kullan?ma kavu?mas?n? istiyoruz. ?al??malar?m?z ba?lad?. Bahar aylar?nda hizmete girsin istiyoruz. Esasen bizim idealimiz, Muratpa?a genelindeki b?t?n tuvaletlerin, temizlik alanlar?n?n, ibadethanelerin tuvaletleri dahil, d?nya standard?nda, p?r?l p?r?l olabilmesi. ?al??malar?m?z, ?imdiden Antalya'm?za, Muratpa?a'm?za hay?rl? olsun? diye konu?tu.