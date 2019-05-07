Uysal, orucunu 5 bin kişiyle birlikte açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Bayındır Park'ta düzenlenen Ramazan ayının ilk iftar programına katıldı. Uysal, “Biz hep aynılıklardan, biz hep benzerliklerden, hep can yoldaşlıklarından, yürek yüreğe olmalardan, omuz omuza yürümelerden söz edeceğiz. Bunda kararlıyız. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Uysal, 11 ayın sultanını Ramazan'ın ilk iftarını Meltem, Bayındır ve Soğuksu Mahallesi sakinleriyle yaptı. Belediyenin Bayındır Park'ta düzenlendiği iftar yemeğinde Başkan Uysal'a eşi Ümran Uysal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti.Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda Başkan Uysal, komşularıyla birlikte sıraya girip tabldotuna yemeğini aldı, sonrasında yerine geçerek dualarla Ramazan ayının ilk orucunu açtı. Başkan Uysal, oruçlar açıldıktan yaptığı konuşmada, mahallelilere “Sevgili gönül yoldaşlarım, can yoldaşlarım, yol arkadaşlarım” diye seslenerek başladı. Başkan Uysal, “Ramazanınız hayırlı olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bir Ramazan'da daha bütün insanlarımızla bir iftar sofrasında buluştuk. Ne mutlu bize, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, sağlık ve sıhhatimizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, ülkemizin atmosferini, barışımızı, dayanışmamızı bozmasın. Hep daim olsun kardeşliğimiz, hep daim olsun aynı sofrada buluşmalarımız. Varlığı, yokluğu, güzelliği, tasayı, kıvancı paylaşmamız hep daim olsun” diye konuştu.

“Gelecek nesillerimize aktaracağız”

Muratpaşa'da sevgi, saygı ve barış içinde, iyi ve kötü günde bir ve beraber olarak yürüdüklerini belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

Birileri hep diyecek ki ‘Ayrışma', biz hep diyeceğiz ki ‘Birleşme ve beraberlik'. Birileri diyecek ki ‘Sevgisizlik', biz diyeceğiz ki, ‘Sevgi, saygı ve kenetlenme'. Birileri diyecek ki, ‘O şöyle, bu böyle'. Birileri nefretten söz edecek, birileri kötü duygulardan söz edecek, birileri farklılıklardan söz edecek. Biz hep aynılıklardan, biz hep benzerliklerden, hep can yoldaşlıklarından, yürek yüreğe olmalardan, omuz omuza yürümelerden söz edeceğiz. Bunda kararlıyız. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sürdüreceğiz. Hatta gelecek nesillerimize aktaracağız. Türkiye'mizi, insanımızı bölmek isteyen, kutuplaştırmak isteyen, birbirine kem göz ile bakmasını isteyen, Türkiye'mizi, insanımızı çatışmalı kılmak isteyen, buradan menfaat elde etmek isteyen, buradan uzun uzun çatışmaları besleyip sonra işi bitince plağın tersini koymaya çalışan, samimiyetsizlik her yerinden akan bir yığın aktör ile beraber yaşıyoruz. Ama biz bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Bizim gibi yapın.”

Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta düzenlendiği iftar programı çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisiyle sona erdi.