Uysal, “Ötekileştirici dili Muratpaşa'mıza sokmuyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sedir Mahallesi'nde düzenlenen iftarda “Siyasetin ötekileştirici dilini Muratpaşa'mıza sokmuyoruz. Muratpaşa'mızda ayrı gayrı yok” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde gerçekleştirdiği iftarlara yeni haftanın ilk gününde Sedir Mahallesi'yle devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı.

İftarın ardından Başkan Uysal konuşmasında, Muratpaşa'da iyi ve kötü günü paylaşmaya gayret ettiklerini söyledi. Muratpaşa'da milli ve dini bayramları birlikte yaşadıklarını söyleyen Başkan Uysal, “Siyasetin ötekileştirici dilini Muratpaşa'mıza sokmuyoruz. Muratpaşa'mızda aynı gayrı yok. Hizmetlerimiz asla siyasete ya da başka şeylere göre tasniye tabi tutmuyoruz. Bütün komşularımızı bir tutuyoruz. Herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak gördüğümüz bir kent kültürü oluşturduk. Bu şehirde çocuklarımızı büyütmenin onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.