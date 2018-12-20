Uysal, Serikli pazarcıları ağırladı

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyecileri Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Akıllı ve yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Akıllı, Muratpaşa'da Başkan Uysal'ın başarılarla dolu bir 5 yılı geride bıraktığını söyledi. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal, Murartapaşa'da farklı bir belediyecilik anlayışını tüm kurumlarıyla birlikte uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Gerek Türkan Şoray Kültür Merkezi gerekse Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi gibi önemli yatırımlar ve sosyal çalışmalarla ilçe sakinlerinin hayatlarını değiştirecek, kent hayatını kolaylaştıracak bir belediyeciliğin önemli bir örneğini Muratpaşa'da uyguladıklarını belirten Başkan Uysal, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının bu süreçteki desteğinin önemine dikkat çekti.