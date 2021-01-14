Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Korsolosu Emir İhoroviç Rustamov'la makamında bir araya geldi. Başkan Uysal, görüşmede, “Ukraynalı komşularımızla Muratpaşa'mızda bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Pandemi sürecinde de dayanışma içerisinde olduk” dedi.

Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Geçen yıl ağustosta ataması yapılan Konsolos Rustamov, Türkçesiyle dikkat çekerken Başkan Uysal, Türkçeyi bu kadar iyi konuşan bir diplomatın Antalya'da görev yapmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Ukrayna ve Türkiye'nin sadece nüfus cüzdanıyla seyahat edebilecek kadar yakın iki ülke olduğunu belirten Başkan Uysal, iki ülke arasında komşuluk ve dostluk ilişkilerine dikkat çekti. Muratpaşa'da da bu dostluk ve komşuluk ilişkilerinin en üst düzeyde yaşandığını belirten Başkan Uysal, “Ukraynalı komşularımızla Muratpaşa'mızda bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Pandemi sürecinde de dayanışma içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Uysal, Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun rölyefinin de yer aldığı 4 bin 400 metrekarelik Ukrayna Kültür Parkı'nı temmuz ayında hizmete açtıklarını da sözlerine ekledi.

Konsolos Rustamov ise mevcut ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için elen geleni yapacağını belirtirken daha önce tatil için geldiği Antalya'da şimdi görev yapıyor olmaktan memnun olduğunu aktardı. Rustamov, görev henüz başladığı dönemde Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 5'inci Kaleiçi Old Town Festivali'ne katıldığını da söyledi.Ziyaretin sonunda Konsolos Rustamov ve Başkan Uysal karşılıklı hediyeler takdim etti.