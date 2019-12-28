İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uysal, Yeni Yıl Market'i ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin en büyük dönme dolabı Heart of Antalya’nın bulunduğu alanda açılan ‘Yeni Yıl Marketi’ni ziyaret etti, Antalyalılara mutlu bir yıl diledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin en büyük dönme dolabı Heart of Antalya'nın bulunduğu alanda açılan ‘Yeni Yıl Marketi'ni ziyaret etti, Antalyalılara mutlu bir yıl diledi.


Başkan Uysal, Avrupa'nın 2'nci en büyük dönme dolabı Heart Of Antalya'nın bulunduğu alanda kurulan Yeni Yıl Marketi'ni ziyaret etti. Uysal, 21 Aralık'ta açılan ve yılbaşı gecesine dek hizmet verecek markette kar küreleri, el işçiliği hediyeler, cam ve ahşap hediyelikler, oyuncakların satıldığı stantlarla birlikte Rusya'dan Meksika'ya dünya mutfaklarından tatların ve yeni yıl pasta ve kurabiyelerin bulunduğu stantları gezdi. Etkinlik hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Uysal, ziyaretinde Antalyalıların yeni yılının kutlarken, 2020'nin barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini diledi. Uysal, ayrıca 90 metre yüksekliğindeki dönme dolabın kabinlerini de inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.