İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uysal'dan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a anlamlı hediye

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a Adana kebap rölyefi hediye etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Adana kebap rölyefi hediye etti.


Başkan Uysal, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'la bir araya geldi. Baş başa gerçekleşen görüşmesinin ardından Başkan Uysal, Zeydan Karalar'a coğrafi tescil işaretiyle de koruma altına alınan Adana kebap rölyefi hediye etti. Başkan Uysal'ın hediyesi rölyef çalışması Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarının rölyef sınıfı kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından yapıldı. Çalışma, üç günde tamamlandı. Karalar, Başkan Uysal'a anlamlı hediyesi dolayısıyla teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.