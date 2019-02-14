Uysal'dan hentbolculara moral yemeği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren Yenimahalle maçı öncesi kulüp yöneticileri ve sporcularla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya iyi bir başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor Hentbol takımı ve kulüp yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Üst üste aldığı galibiyetlerle lig 2'nciliğine yükselen Paşanın Melekleri'nin Cumartesi oynayacağı Yenimahalle maçı öncesi düzenlenen moral yemeğinde Kulüp Başkanı Murat Şimşek, gösterdiği özveri ve kulübe olan destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Başkan Uysal, oyuncular ve takımını antrenörü Birol Ünsal'a Yenimahalle maçında başarılar diledi. Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nün aynı zamanda bir anlayışın temsilcisi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Büyük bütçelere değil insan kaynağına ve spor kültürüne dayalı bir anlayışla başta hentbol takımımız olmak üzere Muratpaşa Belediyespor'da yeni bir yapılanma içine girdik. Hentbolda kendimize yabancı sınırları koyduk. Geçen sezon 3, bu yıl ise 2 yabancının yer aldığı bir kadro kurduk. Türkiye'de kadın hentbolunun en önemli isimleriyle U17 Milli Takım forması giyen sporcuları aynı çatı altında bir araya getirdik. Kadın hentbolunda Türkiye'nin geleceği Muratpaşa olacak. Bu iddiamızı elde ettikleri başarılarla görünür kılan, bu anlayışı en iyi şekilde devam ettiren sporcularımıza antrenörümüz Birol Ünsal ve kulüp yöneticileri şahsında kutluyorum, teşekkür ediyorum.”

Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyesi'yle 16 Şubat Cumartesi kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Paşanın Melekleri, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 27 - 31 kazanmıştı.