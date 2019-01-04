Uysal'dan Kırcami Planının iptali açıklaması:

Kırcami Planı'nı iptal eden mahkeme kararının yürütmesinin, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce durdurulmasını değerlendiren Muratpaşa Belediye Başakın Ümit Uysal " Kırcamili komşularımızın tapularının biran evvel verilmesini bekliyoruz" dedi.

Yürütmeyi durdurma kararı veren Konya Bölge İdare Mahkemesinin yeni keşif yapılmasına ve tekrar bilirkişi raporu alınmasına da karar verdiğini hatırlatan Uysal, kararın yürütmesinin durdurulması ile birlikte Kırcami Planı geçerliliğini koruduğunu ve işlemlerin devam etmesinde de bir sakınca olmadığını söyledi. Kırcamili vatandaşların beklentilerinin ve 5 yıllık emeklerinin şimdilik boşa çıkmamasından memnun olduklarını kaydeden Ümit Uysal " Yetkilileri, ilgilileri Kırcamili komşularımızın tapularını bir an önce vermeye davet ediyoruz. Tapuların bir an önce verilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.