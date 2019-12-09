Uysal'dan meclis üyelerine " Hayır" tepkisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde, ilçesindeki belediye parselini ticari alana dönüştürülmesine ‘hayır' oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. Uysal, “Milletin malını, hakkı olan bir şeyi biz neden değersizleştirelim? Bu nasıl bir mantık? Bunu kabul etmek mümkün değildir. Her defasında arkadaşları uyarıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek başkanlığında yapıldı. Mecliste, parti grup sözcülerine gündem hakkında değerlendirme yapmaları için söz hakkı verildi.

CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, 2020 yılının Türkiye'ye huzur getirmesi temennisinde bulundu. Önemli etkinliklere değinen Filiz, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi.

Tanır: “ATAV'ın projesine destek vermeliyiz”

AK Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır da özel günleri hatırlatarak, “Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) yurt dışına götürülen 8 eserin, ülkemize getirilmesi için başlattığı, ‘eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesi önemli ve gerekli bir projedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu projeye desteklerini veriyor. Bizde Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak bu projeye destek vermeliyiz. Bu konunun çalışma konusu olarak ele alınmasını grubumuz adına öneriyoruz” dedi.

Kadına ve çocuğa yönelik yapılan şiddete değinen MHP grup Sözcüsü Selçuk Senirli, “Ceren Özdemir kızımız, geçtiğimiz günlerde ruh sağlığı bozuk biri tarafından katledildi. Bu ruh bozukluğunun üstesinden gelmemiz lazım. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik yapılan şiddet, terör belasından daha fazla toplumsal travmaa yaşamamıza neden oluyor. Ruh Sağlığı yasa tasarısının ivedilikle yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Mecliste gündemin 34'ncü maddesinde yer alan, ‘Muratpaşa Belediye meclisinin kararıyla uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi 28019 ada 1 parselde belediye hizmet alanının, ticaret alanına dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu' maddesi görüşüldü. AK Parti ve MHP grubunun, ‘hayır' oyu verdiği rapor, diğer partilerin oy çokluğuyla kabul edildi.

“Bu nasıl bir mantık? Bunu kabul etmek mümkün değildir”

Oylamanın ardından açıklama yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu madde daha önce de meclisimize gelmiş olan konulardan biridir. Hepinizin iyi bildiği gibi şehirlerin imar planları, hangi alanın yeşil alan, hangi alanın ticaret olacağını önceden belirler. Kamu parselleriyle ilgili de bu geçerlidir. Neresi yeşil alan olacak? Neresi ticaret alanı olacak? Bunların hepsi önceden bellidir. Kamunun bana göre görevi; yeşil alanları olduğu gibi korumaktır. Asla konut alanına, ticaret alanına çevirtmemektir. Ama kamunun ayrıca kamu mülklerini koruma görevi de vardır. Kamu, ticari sahada kalan parsellerin değerini koruyarak, uygun şekilde değerlendirip kamu hizmetine çevirmekle de mükelleftir. Ama ‘kamu elinde ne varsa yeşil alana çevirsin' böyle bir anlayış yok. Bu cahilce bir yaklaşım olur. Belediye parsellerinin çevresinde şuana kadar hiçbir yeşil alana dokunmadık, dokundurtmadık. Ama belediye parseli çevresindeki parseller ve adanın doğal hakkı olan ticaret hakkını niye kullanamasın? Milletin malını, hakkı olan bir şeyi biz neden değersizleştirelim? Bu nasıl bir mantık? Bunu kabul etmek mümkün değildir. Her defasında arkadaşları uyarıyorum. Kardeşim Allah aşkına bir düşünün. İmar planları çok önceden geçmiş, bütün gayrimenkullere sahip oldukları değeri vermiş” ifadelerini kullandı.

Mecliste, Turizm Alt Yapı Birliği'ne seçilecek olacak üyeler için oylama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başakın Muhittin Böcek, alınan kararların hayırlı olsasını diledi