Uysal'dan yerellik vurgusu

Ulsal "Bitki tohumlarının, ağaç türlerinin, endemik bitkilerin ve canlı türlerinin korunması lazım. Ancak yerel unsurları koruyarak yerelden evrensele uzanan bir kültür tatbikatı yapabiliriz” dedi.

İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımın belirlenmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi katkılarıyla AVKIF tarafından düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın 3'üncü etabı hafta sonu Falez Park'ta düzenlendi. Yarışmaya yaklaşık 550 köpek katıldı.

Yarışmaları Başkan Uysal da ziyaret etti. AVKIF Başkanı Mustafa Helalpara'nın eşlik ettiği Uysal, yaptığı konuşmada, yerel unsurların korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Uysal, “Bitki tohumlarının, ağaç türlerinin, endemik bitkilerin ve canlı türlerinin korunması lazım. Ancak böyle yerelden evrensele uzanan bir kültür tatbikatı yapabiliriz” dedi.

Uzun uğraşlar sonucu kangal, boz, malaklı, akbaş ve Karadeniz ırklarının Avrupa Birliği nezdinde tescil edildiğini kaydeden Uysal, “Bu ırklar, zekayı, gücü, asaleti ve nezaketi bir araya getirebilen hayvanlar. Bu bağlamda Federasyonunun çalışmalarını ilgiyle takip ediyor ve tebrik ediyoruz” diye konuştu.

AVKIF Başkanı Helalpara ise desteklerinden dolayı Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirip plaket takdim ederken Türk tazısı saluki, zağar, Trabzon zerdeva ırklarının AB'ye tescili için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.